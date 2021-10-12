Евроинтеграция и сотрудничество с МВФ: какие законы рассмотрит Рада на следующей неделе

На следующей пленарной неделе, с 19 по 22 октября, народные депутаты планируют собраться на внеочередное заседание для принятия ряда законов. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Слуга народа Юлия Палийчук.

Ожидается, что на внеочередном заседании, точной даты которого еще нет, нардепы рассмотрят евроинтеграционные законопроекты:

№4554 о безопасном детском питании в соответствии со стандартами ЕС;

№3680-д об упрощении процедур экспертизы, регистрации сортов растений и оборота семян;

№0112 о ратификации гарантийного соглашения Логистическая сеть (модернизация и цифровизация Укрпочты) между Украиной и Европейским инвестиционным банком;

№0124 о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Королевства Дании об избежании двойного налогообложения.

Кроме того, народные депутаты на следующей неделе планируют принять законы, необходимые для усиления сотрудничества с МВФ, которых давно ждет миссия фонда в Украине.

Это касается законопроектов №5459-1 (о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции) и №5850, 5852, 5853 (о реформировании банковской сферы и усилении независимости НБУ).

Еще на повестке дня на следующей неделе рассмотрение 12 проектов блокирующих постановлений, которые не позволяют председателю Верховной Рады подписать закон об олигархах и передать его на подпись президенту, и принятие по специальной процедуре ресурсного законопроекта №5600.

Есть в планах нардепов и рассмотрение законопроекта 3205-2, который поможет малым фермерам получить доступные кредитные ресурсы.

Источник: Юлия Палийчук