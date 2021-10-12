Євроінтеграція та співпраця з МВФ: які закони розгляне Рада наступного тижня

Наступного пленарного тижня, з 19 по 22 жовтня, народні депутати планують зібратися на позачергове засідання для ухвалення низки законів. Про це повідомила речниця фракції Слуга народу Юлія Палійчук.

Очікується, що на позачерговому засіданні, точної дати якого ще немає, нардепи розглянуть євроінтеграційні законопроекти:

№4554 про безпечне дитяче харчування відповідно до стандартів ЄС;

№3680-д щодо спрощення процедур експертизи, реєстрації сортів рослин та обігу насіння;

№0112 про ратифікацію гарантійної угоди Логістична мережа (модернізація та цифровізація Укрпошти) між Україною та Європейським інвестиційним банком;

№0124 про внесення змін до Конвенції між урядом України й урядом Королівства Данії про уникнення подвійного оподаткування.

Крім того, народні депутати наступного тижня планують ухвалити закони, необхідні для посилення співпраці з МВФ, на які давно чекає місія фонду в Україні.

Це стосується законопроектів №5459-1 (про приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції) і №5850, 5852, 5853 (щодо реформування банківської сфери та посилення незалежності НБУ).

Ще на порядку денному наступного тижня розгляд 12 проектів блокуючих постанов, які не дозволяють голові Верховної Ради підписати закон про олігархів і передати його на підпис президенту, і ухвалення за спеціальною процедурою ресурсного законопроекту №5600.

Є у планах нардепів і розгляд законопроекту 3205-2, який допоможе малим фермерам отримати доступні кредитні ресурси.

Джерело: Юлія Палійчук