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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Рада приняла в первом чтении закон о НБУ, необходимый для сотрудничества с МВФ

нацбанк

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5852 о закупке юридических услуг Национальным банком Украины.

Он необходим для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов.

Принятый документ дает возможность Нацбанку проводить закупку юридических услуг для представительства своих интересов на международной арене, в частности, для защиты прав и интересов при урегулировании споров, рассмотрения в заграничных юрисдикционных органах дел, участником которых является НБУ.

В пояснительной записке к закону отмечают, что процедура закупок услуг, существующая сейчас, довольно длительная и создает определенные препятствия.

Ведь в целом срок осуществления закупки юридических услуг с использованием процедуры открытых торгов с публикацией на английском языке составляет от 66 до 125 рабочих дней. В среднем такая процедура закупки проводится по три-четыре месяца.

Кроме того, есть риски признания торгов несостоявшимися из-за малого количества участников и низкого качества подготовки тендерных предложений.

Поэтому все эти обстоятельства приводят к тому, что Национальный банк не может вовремя осуществить закупку соответствующих юридических услуг, что сказывается на качестве надлежащей защиты его интересов за границей.

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Источник: Верховная Рада

Фото: НБУ

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