Президент Владимир Зеленский по итогам 23-го саммита Украина-ЕС заявил, что у Евросоюза и Украины общая позиция касательно того, что ответственность за ситуацию на Донбассе лежит на России.

По его словам, это будет зафиксировано в совместном заявлении.

– Одной из ключевых тем саммита была координация шагов Украины и ЕС для достижения мира на востоке нашей страны. Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе в полной мере лежит на РФ, которая, несомненно, является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в совместном заявлении, – сказал глава государства на общем брифинге.

Зеленский также поблагодарил ЕС за неизменность санкционной политики относительно России, но считает, что назрела необходимость ее усиления.

По его мнению, в санкционные списки ЕС должны попасть все, кто причастен к организации незаконных выборов в Госдуму РФ в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

12 октября в рамках саммита Украина-ЕС в Киеве было подписано соглашение о совместном авиационном пространстве. Документ будет способствовать взаимному доступу на рынки авиаперевозок с равными условиями конкуренции и уважением к одинаковым правилам. Речь идет о безопасности полетов, организации воздушного движения, гармонизации социальной сферы и защите окружающей среды.

Кроме того, подписано соглашение об участии Украины в рамочной программе по исследованиям и инновациям Horizon Europe.