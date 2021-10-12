Вы хотели, чтобы я был спикером политсилы: Разумков и Гетьманцев поссорились в эфире

Между бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и депутатом от фракции Слуга народа Данилом Гетманцевым произошла словесная перепалка в студии программы Свобода слова на телеканале ICTV.

Политики обсуждали отставку Разумкова с должности спикера парламента, после чего Гетманцев обвинил Разумкова в том, что он решил заниматься собственной политической деятельностью.

— Люди расходятся, семьи распадаются, и мне кажется, что достойно было бы действительно заниматься реформами, продолжать те реформы, которые вы с вами провели, а не ходить по эфирам, жаловаться и изображать из себя жертву. Это неправильно, но это ваше дело.

Дмитрий Разумкова ответил, что он выполнил свое обещание о том, что не будет заниматься политической деятельностью, пока является членом команды.

После этого Гетманцев намекнул на то, что Разумков стал “спикером оппозиции”, которая борется с ценностями Слуги народа.

— Я был спикером парламента, а вы хотели, чтобы я был спикером политсилы, с которой я пришел, — с криком ответил Разумков.

Отставка Разумкова

Отставку Разумкова с должности спикера Верховной Рады инициировала Слуга народа. Позже президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что Разумков перестал быть членом команды и строит собственную политическую карьеру.

7 октября депутаты поддержали отставку Разумкова. За проголосовали 284 народных депутата, на место Разумкова назначили вице-спикера Руслана Стефанчука.