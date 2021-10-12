Ви хотіли, щоб я був спікером політсили: Разумков і Гетьманцев посварилися в ефірі

Між колишнім спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим і депутатом від фракції Слуга народу Данилом Гетманцевим сталася словесна перепалка в студії програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

Політики обговорювали відставку Разумкова з посади спікера парламенту, після чого Гетманцев звинуватив Разумкова у тому, що він вирішив займатися власною політичною діяльністю.

– Люди розходяться, сім’ї розпадаються, і мені здається, що гідно було б дійсно займатися реформами, продовжувати ті реформи, які ви з вами провели, а не ходити по ефірах, жалітися та вдавати з себе жертву. Це неправильно, але це ваша справа.

Дмитро Разумкова відповів, що він виконав свою обіцянку про те, що не буде займатися політичною діяльністю, поки є членом команди.

Після цього Гетманцев натякнув на те, що Разумков став “спікером опозиції”, яка бореться з цінностями Слуги народу.