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Людмила Богданова |

Ви хотіли, щоб я був спікером політсили: Разумков і Гетьманцев посварилися в ефірі

Ви хотіли, щоб я був спікером політсили: Разумков і Гетьманцев посварилися в ефірі

Між колишнім спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим і депутатом від фракції Слуга народу Данилом Гетманцевим сталася словесна перепалка в студії програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

Політики обговорювали відставку Разумкова з посади спікера парламенту, після чого Гетманцев звинуватив Разумкова у тому, що він вирішив займатися власною політичною діяльністю.

– Люди розходяться, сім’ї розпадаються, і мені здається, що гідно було б дійсно займатися реформами, продовжувати ті реформи, які ви з вами провели, а не ходити по ефірах, жалітися та вдавати з себе жертву. Це неправильно, але це ваша справа.

Дмитро Разумкова відповів, що він виконав свою обіцянку про те, що не буде займатися політичною діяльністю, поки є членом команди.

Після цього Гетманцев натякнув на те, що Разумков став “спікером опозиції”, яка бореться з цінностями Слуги народу.

– Я був спікером парламенту, а ви хотіли, щоб я був спікером політсили, з якої я прийшов, – з криком відповів Разумков.

 

 

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