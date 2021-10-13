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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

От России нет ответа о встрече в нормандском формате — глава МИД

Дмитро Кулеба

Несмотря на то, что официальные лица в России постоянно комментируют перспективу проведения встречи Владимира Зеленського и Владимира Путина, Украина до сих пор не получила от РФ четкого ответа.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Я каждый день получаю какие-то новости из РФ, где официальные лица комментируют перспективу проведения этой встречи. С другой стороны, они этой встречи всячески избегают. Поэтому сейчас мы ожидаем от России четкого ответа, готовы ли они встречаться, — сказал дипломат.

Кулеба говорит, что такая встреча могла бы состояться в рамках саммита нормандской четверки, если такой будет проведен, или же отдельно.

— Это уже вопрос переговоров. Но главное — это то, что сейчас Россия выглядит растерянной и не может дать нам четкого ответа: так вы встречаетесь с нами или не встречаетесь, — подытожил Кулеба.

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Фото: УНИАН

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