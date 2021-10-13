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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Від Росії немає відповіді щодо зустрічі у нормандському форматі – глава МЗС

Дмитро Кулеба

Незважаючи на те, що офіційні особи в Росії постійно коментують перспективу проведення зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна, Україна й досі не отримала від РФ чіткої відповіді.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Я щодня отримую якісь новини з РФ, де офіційні особи коментують перспективу проведення цієї зустрічі. З іншого боку, вони цієї зустрічі всіляко уникають. Тому наразі ми очікуємо від Росії чіткої відповіді, чи готові вони зустрічатися, – сказав дипломат.

Кулеба каже, що така зустріч могла б відбутися в рамках саміту нормандської четвірки, якщо такий буде проведено, або ж окремо.

– Це вже питання переговорів. Але головне – це те, що наразі Росія видається розгубленою і не може дати нам чіткої відповіді: то ви зустрічаєтеся з нами чи не зустрічаєтеся, – підсумував Кулеба.

Фото: УНІАН

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