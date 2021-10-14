Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух судей Верховного суда. Соответствующий указ №530/2021 появился на сейте Офисе президента.

Согласно части пятой статьи 126, части первой статьи 128 Конституции Украины и статей 80, 81 закона Украины О судоустройстве и статусе судьи в Кассационный административный суд назначили Татьяну Чумаченко.

Новым судьей Кассационного хозяйственного суда стал Валерий Картере.

Татьяна Чумаченко — юрист, кандидат юридических наук, бывший судья Апелляционного суда Киева и Высшего административного суда Украины. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности Правоведение в 1989 году.

Валерий Картере работает судьей с 1995 года. Должность судьи Высшего хозяйственного суда Украины занимал с 2013 года.

Верховный суд является высшим судом в системе судоустройства Украины. Он обеспечивает постоянство и единство судебной практики в порядке, определенном процессуальным законом.

Именно он дает заключение о наличии или отсутствии в действиях, в которых обвиняется президент Украины, признаков государственной измены или другого преступления.

Кроме того, Верховный суд может обращаться в Конституционный суд Украины относительно конституционности законов, других правовых актов, а также относительно официального толкования Основного закона.