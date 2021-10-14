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Вікторія Гірко |

Зеленський призначив двох нових суддів Верховного суду

зеленський головна

Президент України Володимир Зеленський призначив двох суддів Верховного суду. Відповідний указ №530/2021 з’явився на сійті Офісі президента.

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 Конституції України та статей 80, 81 закону України Про судоустрій і статус судді у Касаційний адміністративний суд призначили Тетяну Чумаченко.

Новим суддею Касаційного господарського суду став Валерій Картере.

Тетяна Чумаченко – юрист, кандидат юридичних наук, колишній суддя Апеляційного суду Києва і Вищого адміністративного суду України. Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю Правознавство у 1989 році.

Валерій Картере працює суддею з 1995 року. Посаду судді Вищого господарського суду України обіймав з 2013 року.

Верховний суд є найвищим судом у системі судоустрою України. Він забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом.

Саме він надає висновок про наявність чи відсутність у діях, у яких звинувачується президент України, ознак державної зради або іншого злочину.

Крім того, Верховний суд може звертатися до Конституційного суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Основного закону.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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