15 жовтня о 16.00 в Офісі президента України має відбутися засідання РНБО.

Його організацію президент України Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову.

У РНБО вже повідомили, що всі члени Ради нацбезпеки та оборони України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.

Які питання будуть порушуватись під час засідання, поки що невідомо.

Попереднє засідання глава держави скликав тиждень тому, 8 жовтня. Одним із питань порядку денного були санкції за контрабанду.

Також члени РНБО порушували питання надр, оскільки з’ясувалося, що в багатьох компаніях ліцензії оформлені на офшори.

Джерело: РНБО