РФ не имеет права голоса: Кулеба об угрозах Кремля в случае вступления Украины в НАТО

Украину не интересует мнение России по поводу вступления в НАТО, поскольку РФ не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве нашей страны в Альянсе.

Такой ответ дал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс — это худший сценарий для России.

В Кремле сообщили, что такой шаг якобы может заставить РФ принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.

— Худший сценарий уже состоялся: нападение РФ на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ по поводу вступления Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе, — ответил Кулеба Пескову.

Найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Альянсі. https://t.co/AKK5JxfuoB — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 18, 2021

12 октября Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран поддержать усилия Украины для ускорения вступления в НАТО.

В то же время в резолюции Россию признали угрозой безопасности и обвинили в нарушении международного права, агрессии против соседних стран, распространении фейков, вмешательстве во внутреннюю политику и выборы других стран, политических убийствах, гибридной войне против Запада, военных провокациях.