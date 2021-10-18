Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

РФ не имеет права голоса: Кулеба об угрозах Кремля в случае вступления Украины в НАТО

Дмитро Кулеба

Украину не интересует мнение России по поводу вступления в НАТО, поскольку РФ не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве нашей страны в Альянсе.

Такой ответ дал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс — это худший сценарий для России.

В Кремле сообщили, что такой шаг якобы может заставить РФ принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.

— Худший сценарий уже состоялся: нападение РФ на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ по поводу вступления Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе, — ответил Кулеба Пескову.

12 октября Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран поддержать усилия Украины для ускорения вступления в НАТО.

В то же время в резолюции Россию признали угрозой безопасности и обвинили в нарушении международного права, агрессии против соседних стран, распространении фейков, вмешательстве во внутреннюю политику и выборы других стран, политических убийствах, гибридной войне против Запада, военных провокациях.

Фото: Правительственный портал

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка