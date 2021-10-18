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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

РФ не має права голосу: Кулеба про погрози Кремля у разі вступу України до НАТО

Дмитро Кулеба

Україну не цікавить думка Росії щодо вступу до НАТО, оскільки РФ не має права голосу у дискусії про майбутнє членство нашої країни в Альянсі.

Таку відповідь дав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на слова прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, який заявив, що вступ України до Північноатлантичного альянсу – це найгірший сценарій для Росії.

У Кремлі повідомили, що такий крок начебто може змусити РФ вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки.

– Найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Альянсі, – відповів Кулеба Пєскову.

12 жовтня Парламентська асамблея НАТО закликала уряди країн підтримати зусилля України для прискорення вступу до НАТО.

Водночас у резолюції Росію визнали загрозою безпеці і звинуватили у порушенні міжнародного права, агресії проти сусідніх країн, поширенні фейків, втручанні у внутрішню політику та вибори інших країн, політичних вбивствах, гібридній війні проти Заходу, військових провокаціях.

Фото: Урядовий портал

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