РФ не має права голосу: Кулеба про погрози Кремля у разі вступу України до НАТО

Україну не цікавить думка Росії щодо вступу до НАТО, оскільки РФ не має права голосу у дискусії про майбутнє членство нашої країни в Альянсі.

Таку відповідь дав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на слова прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, який заявив, що вступ України до Північноатлантичного альянсу – це найгірший сценарій для Росії.

У Кремлі повідомили, що такий крок начебто може змусити РФ вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки.

– Найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Альянсі, – відповів Кулеба Пєскову.

Найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Альянсі. https://t.co/AKK5JxfuoB — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 18, 2021

12 жовтня Парламентська асамблея НАТО закликала уряди країн підтримати зусилля України для прискорення вступу до НАТО.

Водночас у резолюції Росію визнали загрозою безпеці і звинуватили у порушенні міжнародного права, агресії проти сусідніх країн, поширенні фейків, втручанні у внутрішню політику та вибори інших країн, політичних вбивствах, гібридній війні проти Заходу, військових провокаціях.