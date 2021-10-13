ПА НАТО призвала поддержать усилия Украины для ускорения вступления в НАТО

Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран поддержать усилия Украины для ускорения вступления в НАТО. Об этом сообщил Егор Чернев — народный депутат и председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Североатлантического Альянса.

По словам Чернева, ПА НАТО приняла антироссийскую резолюцию, учитывая поправки украинской стороны. В документе межпарламентский орган НАТО признает Россию угрозой безопасности.

Также РФ обвиняют в нарушении международного права, агрессии против соседних стран, распространении фейков, вмешательстве во внутреннюю политику и выборы других стран, политических убийствах, гибридной войне против Запада, военных провокациях, коррупции в международной политике и тому подобное.

— Резолюция настолько жесткая, что если перевести ее с дипломатического языка на человеческий, то Россия предстает в ней в качестве настоящей империи зла, — утверждает Егор Чернев.

Делегаты ПА Североатлантического Альянса призывают ввести дополнительные санкции против РФ и настаивают, что никакого бизнеса с этой страной быть не может.

Ассамблея отмечает, что в Стратегической концепции НАТО нужно сосредоточиться на укреплении обороны НАТО и сдерживании России.

Егор Чернев отметил, что резолюции ПА НАТО учитываются в штаб-квартире НАТО и правительствах стран-участниц. Поэтому текущую сессию для украинской стороны можно считать удачной.

Вступление Украины в НАТО

В августе заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заверил, что решение о вступлении Украины в Альянс уже подтверждено на самом высоком уровне.

Он призвал украинское правительство готовиться к вступлению, но отметил, что решение зависит от состояния реформ и политического консенсуса.

Джоанэ призвал Украину выполнять Годовую национальную программу, которую Владимир Зеленский утвердил еще в мае 2020 года. Именно в ней закреплены цели и приоритетные задачи для евроатлантической интеграции Украины.