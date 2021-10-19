Рада приняла закон о НБУ, важный для сотрудничества с МВФ

Народные депутаты 255 голосами во втором чтении приняли законопроект №5850 о Нацбанке Украины, необходимый для усиления сотрудничества с МВФ.

В частности, в документе закреплено право НБУ проводить проверки банков и юридических лиц, которые имеют лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации, по соблюдению ими требований нормативно-правовых актов Нацбанка по вопросам порядка ведения кассовых операций, инкассации средств и перевозки валютных ценностей, организации охраны помещений.

Дополнен перечень требований к лицам, которые назначаются на должности членов Совета НБУ, председателя Нацбанка и его заместителей.

Предлагается убрать требование для кандидата на должность члена Совета НБУ постоянно проживать на территории Украины, а также требование об отсутствии судимости у кандидата на должность главы НБУ.