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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Рада приняла закон о НБУ, важный для сотрудничества с МВФ

Будівля НБУ

Народные депутаты 255 голосами во втором чтении приняли законопроект №5850 о Нацбанке Украины, необходимый для усиления сотрудничества с МВФ.

В частности, в документе закреплено право НБУ проводить проверки банков и юридических лиц, которые имеют лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации, по соблюдению ими требований нормативно-правовых актов Нацбанка по вопросам порядка ведения кассовых операций, инкассации средств и перевозки валютных ценностей, организации охраны помещений.

Дополнен перечень требований к лицам, которые назначаются на должности членов Совета НБУ, председателя Нацбанка и его заместителей.

Предлагается убрать требование для кандидата на должность члена Совета НБУ постоянно проживать на территории Украины, а также требование об отсутствии судимости у кандидата на должность главы НБУ.

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Рада приняла в первом чтении закон о НБУ, необходимый для сотрудничества с МВФ

Фото: Depositphotos

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