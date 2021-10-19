Рада ухвалила закон про НБУ, важливий для співпраці з МВФ

Народні депутати 255 голосами у другому читанні ухвалили законопроект №5850 про Нацбанк України, необхідний для посилення співпраці з МВФ.

Зокрема, у документі закріплено право НБУ проводити перевірки банків та юридичних осіб, яким надано ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, щодо дотримання ними вимог нормативно-правових актів Нацбанку з питань порядку ведення касових операцій, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, організації охорони приміщень.

Доповнено перелік вимог до осіб, які призначаються на посади членів Ради НБУ, голови Нацбанку та його заступників.

Пропонується прибрати вимогу для кандидата на посаду члена Ради НБУ постійно проживати на території України, а також вимогу про відсутність судимості у кандидата на посаду глави НБУ.