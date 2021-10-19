США для Украины — главный партнер в сфере безопасности: Зеленский на встрече с Остином

Углубление практического взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны, ситуация в Крыму и на Донбассе. Эти и другие вопросы президент Владимир Зеленский обсудил во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, который 19 октября находится в Киеве с рабочим визитом.
— Соединенные Штаты остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны, — сказал глава государства и поблагодарил за предоставление дополнительной помощи в размере $60 млн.
Зеленский и Остин обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины, в регионе Черного и Азовского морей, а также взаимодействие Киева с НАТО на пути реализации евроатлантических стремлений.
Отдельно остановились на энергетической безопасности Украины и Европы.
Глава Пентагона в свою очередь заверил Зеленского в решительной поддержке со стороны США независимости и территориальной целостности Украины.
— Вместе с нашими союзниками мы остаемся преданными поддержке права Украины решать собственную будущую внешнюю политику, свободную от постороннего влияния, — написал он в Twitter после встречи с Зеленским.
My sincere thanks to President @ZelenskyyUa for hosting me in Kyiv today. Together with our allies, we remain committed to supporting Ukraine’s right to decide its own future foreign policy, free from outside influence. pic.twitter.com/7UiJ57KehH
— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021