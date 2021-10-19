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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

США для Украины — главный партнер в сфере безопасности: Зеленский на встрече с Остином

Зеленський на зустрічі з Остіном

Углубление практического взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны, ситуация в Крыму и на Донбассе. Эти и другие вопросы президент Владимир Зеленский обсудил во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, который 19 октября находится в Киеве с рабочим визитом.

— Соединенные Штаты остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны, — сказал глава государства и поблагодарил за предоставление дополнительной помощи в размере $60 млн.

Зеленский и Остин обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины, в регионе Черного и Азовского морей, а также взаимодействие Киева с НАТО на пути реализации евроатлантических стремлений.

Отдельно остановились на энергетической безопасности Украины и Европы.

Зеленський на зустрічі з Остіном
Зеленський на зустрічі з Остіном
Зеленський на зустрічі з Остіном
Зеленський на зустрічі з Остіном
США для Украины — главный партнер в сфере безопасности: Зеленский на встрече с Остином / 2 фотографии

Глава Пентагона в свою очередь заверил Зеленского в решительной поддержке со стороны США независимости и территориальной целостности Украины.

— Вместе с нашими союзниками мы остаемся преданными поддержке права Украины решать собственную будущую внешнюю политику, свободную от постороннего влияния, — написал он в Twitter после встречи с Зеленским.

 

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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