Во вторник, 19 октября, в Киеве состоялись переговоры между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Украины Андреем Тараном. Одной из тем стала безопасность в Черноморском регионе.

Об этом Андрей Таран проинформировал на брифинге по итогам переговоров.

По его словам, речь шла о дальнейшем взаимодействии Украины и США в этом вопросе.

– Мы обсудили вопросы организации взаимодействия наших стран по повышению безопасности в регионе Черного моря. В частности, меры противодействия агрессивной политике РФ, которая создает опасность судоходству, экономической деятельности и провоцирует новые конфликты. Мы имеем общий интерес и настроены продолжать консультации по этому поводу, а также объединять усилия с нашими партнерами в Черноморском регионе и НАТО в целом, — подчеркнул Таран.

По словам министра, еще одной темой переговоров стала дальнейшая реализация подписанного в конце августа между Украиной и США соглашения о стратегических основах оборонного партнерства.

– В частности, мы договорились разработать дорожную карту реализации положений подписанного в Вашингтоне рамочного соглашения по стратегическим основам оборонного партнерства. Мы рассмотрели конкретные наиболее критические проекты по развитию фундаментальных возможностей Вооруженных сил Украины, которые являются важными для обороны нашей страны – на суше, в воздухе, на море, а также в киберпространстве, — рассказал Таран.

По словам главы Минобороны Украины, реализация этих проектов позволит ВСУ эффективно противодействовать угрозам в сфере обороны, наладить взаимодействие с США и достичь критериев членства в НАТО.

Таран ожидает реальных результатов реализации договоренностей с США в следующем году.