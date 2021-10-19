Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать страны-партнеры в укреплении безопасности в Черноморском регионе, который пытается дестабилизировать Россия.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время совместного брифинга с министром обороны Украины Андреем Тараном в Киеве.

– Мы оказываем помощь во всех регионах на регулярной основе: это наше обязательство перед нашими партнерами. И вы можете ожидать, что мы будем продолжать нашу поддержку. Этот регион (Черного моря, — Ред.) очень важен для нас, и мы продолжим поддержку наших партнеров для обеспечения безопасности в этом регионе, — отметил Остин.

Министр обороны США подтвердил, что укрепление партнерства в Черноморском регионе было темой его сегодняшних переговоров с главой Минобороны Украины.

– Сегодня мы обсудили укрепление нашего партнерства в Черноморском регионе, чтобы противостоять дестабилизирующим действиям России. Мы поддерживаем Украину вместе с Грузией, Румынией, Болгарией. Мы поняли важность партнерства и союзничества для сдерживания российской агрессии, — подчеркнул Остин.

Новость дополняется…