После подписания с Европейским союзом соглашения об общем авиационном пространстве (авиационного безвиза) Украина планирует заключить с ЕС еще четыре соглашения.

Об этом рассказал сегодня во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Речь идет о подписании подобных безвизов в сферах таможни, энергетики, промышленности и цифровизации.

– — Авиационный безвиз – это лишь один из пяти безвизов… Амбициозными целями Украины является подписание еще четырех соглашений с Евросоюзом в таких сферах как: таможня, цифровизация, энергетика и промышленность, — подчеркнул Шмыгаль.

По словам главы правительства, уже в 2022 году ожидается присоединение к европейской Конвенции о процедуре общего транзита. Это так называемый таможенный безвиз, в рамках которого будет происходить присоединение Украины к таможенной системе ЕС.

– Украина на национальном уровне уже использует новую транзитную систему NCTS. В перспективе присоединение к международной системе позволит обмениваться таможенными данными в режиме реального времени и контролировать товары на каждом этапе перевозки, — объяснил Шмыгаль, добавив, что это будет важный шаг в борьбе со злоупотреблениями на таможне.

Еще один безвиз с ЕС, который хочет подписать Украина, – энергетический. Речь идет о присоединении к европейской энергосети ENTSO-E. По словам Шмыгаля, интеграция энергетической системы Украины в европейскую будет играть важную роль для энергетической безопасности нашей страны и Европы.

Также планируется подписать промышленный безвиз. Речь идет о Соглашении об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products, ACAA).

– Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем выйти на финализацию соглашения, что существенно облегчит доступ украинских продуктов на рынок ЕС, — отметил Шмыгаль.

Четвертый безвиз – цифровой. Речь идет об интеграции Украины в единый цифровой рынок Евросоюза. Глава Кабмина заверил, что в этой сфере уже есть существенные сдвиги. В качестве примера он привел признание в ЕС украинских сертификатов о вакцинации от Covid-19.

12 октября в рамках саммита Украина-ЕС в Киеве состоялось подписание долгожданного соглашения об открытом небе с Евросоюзом. К этому моменту наше государство шло около восьми лет.

Соглашение еще называют авиационным безвизом. Оно введет новые стандарты безопасности полетов, будет способствовать увеличению количества рейсов и расширению их географии, а также удешевлению билетов на авиарейсы.