Подписания соглашения О едином авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом мы ждали долгих восемь лет. Это авиационный безвиз со странами ЕС.

Отныне европейские авиакомпании смогут без всяких ограничений, которые могли быть до этого, летать в Украину, в любые аэропорты. Также и для наших авиаперевозчиков включается зеленый свет во всех европейских направлениях.

Чиновники уже озвучили очевидные преимущества для пассажиров: билеты должны стать дешевле, потому что на популярных направлениях будет летать больше авиакомпаний, и каждая будет соревноваться за пассажира ценой.

Из Украины будут открываться новые направления в страны, в которые до этого мы не летали. А права украинских пассажиров теперь будут защищены так, как и европейцев — у нас теперь будет совместное авиационное законодательство. Действительно ли это так? Преимущества общего неба с Европой Факты ICTV проанализировали совместно с экспертами авиационного рынка.

Билеты в Европу подешевеют, но лишь на 15% направлений

Специалисты авиарынка объясняют: и до подписания соглашения в более чем 80% направлений из Украины авиакомпании летали без ограничений. То есть, если авиаперевозчик видел спрос — мог организовать любое количество дополнительных рейсов. И только в некоторых странах были установлены квоты на количество перевозчиков и еженедельных рейсов из Украины.

Такие ограничения у нас действовали, например, с Францией, Чехией, Германией, Нидерландами. Благодаря соглашению об открытом небе теперь полеты туда никто не будет регулировать.

Эти направления довольно популярны. Поэтому очевидно, что многие авиакомпании захотят выполнять рейсы туда. И чем больше будет желающих авиаперевозчиков, тем более вероятно, что билеты станут дешевле, отмечает эксперт рынка гражданской авиации Богдан Долинце.

— Направления, на которых работают больше чем три компании, там, как правило, устанавливаются самые низкие цены. Проблема была с 15% направлений: между Украиной и Францией, Нидерландами, Германией, Чехией были ограничения. Теперь эти ограничения сняты. Компании могут выйти на эти направления, будет большая конкуренция, будут более низкие цены. На всех остальных направлениях экономических оснований, чтобы что-то изменилось, нет, — констатирует авиаэксперт.

Насколько же дешевле могут стать билеты на до сих пор зарегулированные направления, однозначно сказать сложно. Богдан Долинце прогнозирует, что компании могут опустить цену на билеты на 20-30%.

То есть, если сейчас в Париж из Киева можно полететь прямым рейсом за 5-7 тыс. грн в одну сторону, то впоследствии, когда в этом направлении появится больше авиаперевозчиков, цена может снизиться до 4-5,5 тыс. грн. Но это лишь приблизительные цифры.

Но где же билеты по €8-10, как между странами Европы? Специалисты говорят: на очень дешевые авиаперевозки украинцам рассчитывать не стоит.

Во-первых, лоукостеры Ryanair и Wizz Air, которые уже зашли в Украину, и так сбили цену. Некоторые компании продавали билеты даже ниже себестоимости, работали себе в убыток, чтобы удержать пассажиров.

Кроме того, авиаперевозчики имеют огромные убытки от пандемии. И сейчас, когда границы открыты, они хотят заработать денег, чтобы хоть как-то реабилитироваться.

Лоукостером из Киева во Львов. Будут ли летать европейские авиалинии внутри Украины

До подписания соглашения иностранные авиаперевозчики не имели права летать на внутренних рейсах по Украине. Теперь они могут это делать. Но вопрос, будут ли?

Эксперты по гражданским авиаперевозкам поясняют, что европейским компаниям невыгодно летать в Украине по нескольким причинам. Первая — это очень высокий НДС на внутренние перелеты. У нас он достигает 20%. НДС компании должны заложить в стоимость билета, соответственно, они уже будут дороже, чем в Европе. И вопрос: будут ли летать украинцы так часто, как европейцы?

— В европейских странах НДС на внутренние перелеты — льготный, 5-7%. А в некоторых странах вообще нулевая ставка. Поэтому вряд ли лоукостерам будет выгодно летать внутри страны. Разве что из маркетинговых целей, — объясняет Богдан Долинце.

Если лоукостеры и захотят осуществлять внутренние рейсы в Украине, то очевидно, между крупными городами. Не ради прибыли, а ради рекламы.

— Некоторые направления, где компаниям будет интересно заработать, это, например, Львов — Киев, Киев — Одесса. Там есть потенциал, чтобы какие-то европейские лоукостеры зашли летать. На внутренние рейсы меньше спрос, платежеспособность украинцев низка. Конкурировать со стоимостью билетов Укрзализныци, Интерсити практически невозможно, к сожалению, — добавляет Долинце.

К европейской модели, когда авиаперевозки дешевле, чем железнодорожные, мы точно не дойдем. Кроме того, проблема и с нашими аэропортами.

Сейчас в Украине популярные самолеты Аirbus и Boeing могут принимать без ограничений только пять аэропортов: Киев-Борисполь, Харьков, Львов, Одесса и Запорожье. Остальные нужно модернизировать.

Только в этом году в Украине ввели в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу в Одессе, начали реконструировать аэродромы в Виннице, Ровно и Херсоне. Вскоре должны начать восстановление аэропортов в Днепре, Житомире, Полтаве, Черновцах.

Поэтому, несмотря на громкие заявления международных авиакомпаний о немедленном расширении на украинском рынке, это не произойдет так быстро, отмечает Евгений Трескунов, основатель-партнер консалтинговой компании Авиаплан.

— Ryanair, а за ним и Wizzair уже объявили о планах базировать десятки самолетов в Украине. И даже о ряде внутренних маршрутов. У нас только пять городов имеют аэропорты, которые могут Airbus и Boeing принимать без ограничений. Потому это максимум 10 маршрутов в пределах Украины. Они могут объявлять о 12 аэропортах лишь как определенную перспективу, после модернизации аэродромов. Надо отличать пиар-войну Ryanair и Wizz Air за украинский рынок и ближайшие реалии, – заключает Евгений Трескунов.

Какие направления могут открыться для Украины

Сейчас в Украину летают почти все популярные авиакомпании. Поэтому новых игроков на рынке ожидать не стоит. Зато гиганты, которые уже работают, у нас будут расширять географию полетов и увеличивать количество рейсов.

— Могут появиться направления, интересные для украинцев — это дальняя Европа, больше Западная Европа, с севером Европы, классически дорогое направление. Балканские страны будут больше к нам летать. Все зависит от продвижения Украины в Европе, — прогнозирует эксперт по авиации Кирилл Новиков.

Кардинально новых рейсов не будет, уверены эксперты, потому что перевозчики уже летают на всех экономически выгодных для них маршрутах.

— Из 27 стран минимум с 11 Украина уже де-факто имеет открытое небо. То есть сказать, что сейчас что-то новое произошло и что-то изменится, я не думаю. Здесь, скорее, это как пиар-возможность для отдельных компаний, которые и планировали выходить на украинский рынок. Пока Украина на слуху, вскочить в этот вагон, объявить какие-то планы относительно маршрутов, которые на самом деле они и так бы запустили, — анализирует открытие свободного неба Евгений Трескунов.

Как авиабезвиз повлияет на украинские авиакомпании

Отечественные авиакомпании МАУ и Sky UP, к которым Факты ICTV обратились за комментарием, соглашение об открытом небе комментируют довольно сдержанно.

— Следует отметить, что для украинских компаний на сегодня нет проблем с получением разрешений на полеты в европейские страны. Чтобы обсуждать преимущества, которые предоставит договор об открытом небе, необходимо ознакомиться с текстом соглашения. До сих пор четкого понимания возможности осуществления авиакомпаниями Украины перелетов внутри Евросоюза так и нет, — отметили в Международных авиалиниях Украины.

Похожий ответ Фактам ICTV предоставила и пресс-служба Sky UP. Специалисты авиаотрасли признают: если на рынок зайдет больше авиаперевозчиков, действительно, отечественным компаниям, возможно, придется пересмотреть свои бизнес-модели.

Относительно же открытия европейского рынка для украинских авиаперевозчиков прогнозы экспертов сдержанные, но оптимистичные.

— В 2014 году у МАУ был положительный опыт с пассажирами в ЕС. Несмотря на кризис в нашей стране, они смогли на рыночных условиях выполнять программы полетов из Нидерландов, Италии, и несколько недель — из Франции. Отзывы пассажиров были очень лестными. В частности, голландцы приятно удивлялись и говорили: это украинский КЛМ, — вспоминает Трескунов.

Большую роль для открытого неба с ЕС играет и ковидная ситуация. В некоторых европейских странах вакцинированы 80% населения. В Украине же мы только достигли 18%. Если мы перейдем в красную зону, а люди не будут вакцинироваться, открытое небо с ЕС на какое-то время снова закроется для нас.

Фото: Международный аэропорт Борисполь