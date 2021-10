Украина рассчитывает на подписание соглашения о промышленном безвизе с Евросоюзом уже на следующем саммите с ЕС.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам 23-го саммита Украина-ЕС в Киеве.

– Начинаем разговор об обновлении таможенных тарифов и пересмотре углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Есть движение к очень важному для Украины соглашению о промышленном безвизе. Уже на следующем саммите Украина-ЕС мы стремимся подписать это соглашение, — подчеркнул Зеленский.

Так называемый промышленный безвиз – это неофициальное название Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products, ACAA).

Возможность подписания этого документа предусмотрена Соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Сначала промышленный безвиз может включать один или несколько секторов, а затем распространиться на все предусмотренные в Соглашении об ассоциации 27 секторов.

Соглашение АСАА может открыть более широкий доступ для украинской промышленной продукции на рынок ЕС. Оно предусматривает, что торговля товарами между сторонами осуществляется на тех же условиях, что и между государствами-членами Евросоюза.

Как ранее отмечали в Кабинете министров, ACAA может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС. Речь идет, в частности, о продукции машиностроения.

Для заключения соглашения Украина должна гармонизировать законодательство, системы рыночного надзора, стандартизации с требованиями ЕС.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что на саммите с ЕС 12 октября Украина начнет политические переговоры по заключению Соглашения ACAA. Сейчас наша страна завершает вторую фазу оценки в рамках этого соглашения, которая должна завершиться до конца года.

По подсчетам Стефанишиной, если в течение 2022 года удастся завершить все переговоры и ЕС не будет тормозить этот процесс, то соглашение вступит в силу в 2023 году.

Источник: Офис президента, Кабинет министров, Представительство Украины при Евросоюзе