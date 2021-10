Після підписання з Європейським союзом угоди про спільний авіаційний простір (авіаційного безвізу) Україна планує укласти з ЄС ще чотири угоди.

Про це розповів сьогодні під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Йдеться про підписання подібних безвізів у сферах митниці, енергетики, промисловості та цифровізації.

– Авіаційний безвіз – це лише один із п’яти безвізів… Амбітними цілями України є підписання ще чотирьох угод з Євросоюзом у таких сферах як: митниця, цифровізація, енергетика і промисловість, – наголосив Шмигаль.

За словами голови уряду, вже у 2022 році очікується приєднання до європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту. Це так званий митний безвіз, в рамках якого відбуватиметься приєднання України до митної системи ЄС.

– Україна на національному рівні вже використовує нову транзитну систему NCTS. У перспективі приєднання до міжнародної системи дозволить обмінюватися митними даними в режимі реального часу та контролювати товари на кожному етапі перевезення, – пояснив Шмигаль, додавши, що це буде важливий крок у боротьбі зі зловживаннями на митниці.

Ще один безвіз із ЄС, який хоче підписати Україна, – енергетичний. Йдеться про приєднання до європейської енергомережі ENTSO-E. За словами Шмигаля, інтеграція енергетичної системи України в європейську відіграватиме важливу роль для енергетичної безпеки нашої країни та Європи.

Також планується підписати промисловий безвіз. Йдеться про Угоду про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products, ACAA).

– Сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо вийти на фіналізацію угоди, яка суттєво полегшить доступ українських продуктів до ринку ЄС, – зазначив Шмигаль.

Четвертий безвіз – цифровий. Йдеться про інтеграцію України до єдиного цифрового ринку Євросоюзу. Голова Кабміну запевнив, що в цій сфері є вже суттєві зрушення. Як приклад він навів визнання в ЄС українських сертифікатів про вакцинацію проти Covid-19.

12 жовтня в рамках саміту Україна-ЄС у Києві відбулося підписання довгоочікуваної угоди про відкрите небо з Євросоюзом. До цього моменту наша держава йшла близько восьми років.

Угоду ще називають авіаційним безвізом. Вона запровадить нові стандарти безпеки польотів, сприятиме збільшенню кількості рейсів та розширенню їх географії, а також подешевшанню квитків на авіарейси.