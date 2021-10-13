Во вторник, 12 октября, в рамках саммита Украина-ЕС в Киеве состоялось подписание долгожданного соглашения об открытом небе с Евросоюзом. К этому моменту наше государство шло около восьми лет.

Соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС еще называют авиационным безвизом, который введет новые стандарты безопасности полетов, будет способствовать увеличению количества рейсов и расширению их географии.

Что предусматривает соглашение об открытом небе и что означает его подписание для авиаперевозчиков и украинцев – читайте в материале Фактов ICTV.

С чего все началось?

Европейское общее авиационное пространство – это двустороннее соглашение между Евросоюзом и третьими странами, которое касается гражданской авиации, устанавливает общие стандарты безопасности и предусматривает взаимное открытие рынков авиаперевозок.

Участниками совместного авиационного пространства с ЕС уже являются, например, Грузия и Молдова.

Переговорный процесс между Украиной и Евросоюзом по заключению соглашения об открытом небе начался еще в декабре 2007 года. В октябре 2013 года стороны согласовали текст соглашения, а в ноябре того же года парафировали его (т.е. подписали на уровне переговорных команд).

Однако окончательное подписание документа было отложено на годы из-за территориального спора между Великобританией и Испанией о статусе Гибралтара и его аэропорта.

Официально Гибралтар является заморской территорией Великобритании. Он расположен на юге Пиренейского полуострова и граничит на севере с Испанией. Последняя передала эту территорию Великобритании еще в 1713 году в рамках Утрехтского мирного договора. Несмотря на это, Испания все равно считала Гибралтар своей территорией и выдвигала претензии на нее.

Аэропорт Гибралтара, из-за которого шли споры, расположен на границе с Испанией. Перед Brexit (выходом Великобритании из состава Евросоюза) Лондону и Мадриду удалось достичь соглашения относительно дальнейшего статуса Гибралтара в ЕС.

Это также открыло путь для окончательного утверждения соглашения об открытом небе с Евросоюзом. И в конце июня 2021 года Совет ЕС дал согласие на подписание соглашения об общем авиационном пространстве с Украиной.

Что предполагает документ?

Подписанное 12 октября в Киеве соглашение предусматривает создание совместного авиационного пространства между нашей страной и Евросоюзом (то есть своеобразного авиационного безвиза одновременно для украинских и европейских авиаперевозчиков).

Документ должен способствовать взаимному доступу на рынки авиаперевозок на равных условиях конкуренции и по одинаковым правилам.

– Спустя восемь лет наконец подписано соглашение о совместном авиационном пространстве… Это высокие стандарты безопасности полетов, новые возможности для граждан и бизнеса, большее количество рейсов и более широкая география путешествий, — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский по итогам подписания документа.

Одна из ключевых идей авиационного безвиза – это внедрение в Украине стандартов Евросоюза в сфере авиаперевозок (относительно безопасности полетов, авиационной безопасности, организации воздушного движения, социальных прав работников, электронных систем бронирования, защиты окружающей среды, защиты прав потребителей).

В приложении к соглашению есть ряд законодательных актов ЕС, которые нужно имплементировать в Украине. И хотя этот процесс может быть достаточно длительным, Совет ЕС одобрил предварительное использование соглашения сразу после подписания.

– Начиная с даты подписания, европейские авиалинии смогут отправляться в любой украинский аэропорт и наоборот. Без ограничений… Евросоюз и Украина будут также совместно работать над тем, чтобы Украина внедрила авиационные правила ЕС в таких сферах, как безопасность полетов, управление воздушным движением, честная конкуренция, экология, социальные вопросы, — объяснял в интервью Радио Свобода верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Итак, среди ключевых положений соглашения об открытом небе можно выделить следующие:

• Украинские авиаперевозчики смогут без ограничений летать в аэропорты стран Евросоюза, а европейские – в аэропорты Украины. Так, до сих пор маршруты выделялись, как правило, на основе двусторонних договоренностей между нашей страной и государством ЕС (в соответствии с такими соглашениями, устанавливались ограничения на количество перевозчиков, рейсов и т.д.). В условиях авиационного безвиза авиаперевозчики смогут договариваться о рейсах и их количестве напрямую с аэропортами.

• Внедрение европейских стандартов авиабезопасности в Украине.

• Как прогнозируют в Кабинете министров Украины, большее количество рейсов из ЕС даст толчок туристической отрасли Украины. А в среднесрочной перспективе рост трафика пассажиров поможет привлечь дополнительные инвестиции в авиационную инфраструктуру.

• В Евросоюзе будут признавать украинские сертификаты, выданные самолетам украинского производства (прежде всего изготовленным на заводах ГП Антонов).

• Авиационный безвиз открывает путь к увеличению количества маршрутов между украинскими и европейскими городами.

• В Кабмине уверяют, что соглашение об открытом небе должно положить конец ценовым монополиям на авиационном рынке Украины. Это означает высшую конкуренцию между авиаперевозчиками и, как следствие, снижение цен на билеты.

• Права украинских потребителей будут защищаться так же, как и в Евросоюзе (в частности, в вопросе компенсаций за задержку рейсов).

Этапы внедрения

Как рассказал Фактам ICTV аналитик, эксперт общественной организации Европа без барьеров Павел Кравчук, соглашение об открытом небе предусматривает два этапа внедрения.

На первом этапе предстоит полная либерализация авиасообщения между Украиной и странами-членами ЕС.

– То есть их авиакомпании, наши авиакомпании смогут договариваться с аэропортами и устанавливать новые сообщения без чрезмерного вмешательства со стороны центрального регулятора. Поскольку если такой либерализации нет, то открытие каждого дополнительного рейса требует огромной кучи бюрократической волокиты, согласования на межгосударственном уровне. А так авиакомпании и аэропорты смогут договариваться о новых рейсах практически между собой, — отметил Кравчук.

На втором же этапе европейские авиаперевозчики получат право на полеты между городами Украины (внутренние рейсы), а украинские – на перевозку без ограничений между аэропортами стран-членов ЕС (но при условии, что начальная или конечная точка маршрута – украинский город).

– На втором этапе перевозчики Евросоюза получат право на перевозку в пределах Украины, а украинские перевозчики – на перевозки между странами-членами ЕС, но если это часть маршрута, одна из точек которого находится в Украине. Например: Киев-Франкфурт-Париж, — объяснил Кравчук.

Эксперт добавил, что соглашение включает положения о регуляции государственной помощи аэропортам и авиакомпаниям; о возможности для украинских участников рынка обращаться к европейским регуляторам, если они считают, что есть какие-то нарушения со стороны европейских компаний, и многое другое.

В то же время Кравчук прогнозирует, что для полной имплементации всех положений соглашения Украине может понадобиться до десяти лет.

– Вообще оно (соглашение, — Ред.) должно дать очень много, хотя также требует много усилий и времени для полного внедрения. По моему мнению, вполне возможно, что еще лет десять будут внедряться нормы этого соглашения, — рассказал эксперт.

Авиационный безвиз – в чем преимущества

• Для аэропортов и перевозчиков

Как рассказал Фактам ICTV глава авиационного комитета при Торгово-промышленной палате Украины Виталий Портянко, соглашение об открытом небе между Украиной и ЕС – это логический шаг и важное достижение на пути интеграции в европейское авиапространство.

– Это следующий и логичный шаг. Государство уже предприняло много шагов. Мы давно находимся в авиационном европространстве – Евроконтроле (Европейская организация по безопасности воздушной навигации, — Ред.). Мы многое там сделали, имплементировали много требований и гармонизировали наше законодательство и процедуры, — отметил Портянко.

Он объяснил, что до сих пор авиационное сообщение со странами ЕС регулировалось межправительственными, межгосударственными соглашениями, которые позволяли защищать национальных авиаперевозчиков. Теперь правила изменятся, ведь авиаперевозчики смогут договариваться напрямую с аэропортами.

Соглашение об общем авиационном пространстве Виталий Портянко сравнил с открытыми дверями, в которые можно как войти, так и выйти. По его мнению, украинским авиаперевозчикам будет не так легко конкурировать с европейскими, ведь последние имеют более длинную историю и более мощный авиационный флот.

– Национальным авиаперевозчикам будет трудно конкурировать с авиаперевозчиками, которые с другой стороны будут заходить в эти открытые двери и иметь все возможности выполнять полеты только с одним регулированием – регулированием слотов: расписания полетов, которое должен подтвердить аэропорт, — объяснил эксперт.

Он уточнил, что, как правило, многие аэропорты в Евросоюзе достаточно загружены, слоты уже много лет распределены между другими перевозчиками.

– Получить слот в загруженные аэропорты для наших авиаперевозчиков будет нелегко. Я думаю, что им будет трудно зайти в этот плотный график, — заявил Портянко.

Что касается менее загруженных региональных аэропортов в странах ЕС, то, по словам эксперта, Евросоюз уже взял курс на снижение полетов туда и концентрацию перевозок в хабовые аэропорты.

Виталий Портянко добавил, что в соглашении об открытом небе нет полной паритетности. Так, согласно документу, иностранные авиаперевозчики смогут в будущем выполнять полеты и между городами Украины. В то же время такой опции для украинских перевозчиков не предусмотрено (они смогут выполнять полеты только между странами ЕС).

При этом для украинских аэропортов, по словам эксперта, соглашение будет иметь позитивные последствия (в частности, для региональных, инфраструктура которых часто требует модернизации).

– Для аэропортов – это хорошо. Они будут подтягиваться к тем стандартам, которые будут ставить иностранные авиаперевозчики. Но это потребует от аэропортов много усилий, денег и времени, чтобы подтянуть эту инфраструктуру, — рассказал Портянко.

Эксперт подчеркнул: многое зависит от государственной поддержки авиационной отрасли Украины, национальных авиакомпаний (в том числе и в период пандемии). Ведь отсутствие поддержки со стороны государства также создает неравенство в конкуренции с европейскими авиаперевозчиками, которые такую поддержку имеют в значительном объеме.

Эксперт организации Европа без барьеров Павел Кравчук в комментарии Фактам ICTV рассказал, что подписание соглашения об открытом небе уже изменило восприятие и ожидания со стороны бизнеса. В качестве примера он привел заявление руководителя ирландского лоукоста Ryanair Майкла О’Лири, который недавно анонсировал “агрессивное расширение” на украинском авиарынке сразу после подписания нашей страной авиационного безвиза.

– В среднесрочной перспективе внедрение этого соглашения должно привести к тому, что у нас будут согласованы стандарты с европейскими и в плане безопасности, и технические, и правила ведения бизнеса. А это должно способствовать конкуренции и, соответственно, высокому качеству и меньшей цене для потребителя. Возможно, не все участники украинского рынка выдержат эту конкуренцию. Но для потребителя, для пассажиров это однозначно принесет только плюсы, — подчеркнул Павел Кравчук.

Он подтвердил, что соглашение может способствовать развитию украинских аэропортов, особенно региональных, возможности и пассажиропоток которых сейчас ограничены.

А президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич в комментарии Фактам ICTV выразил мнение, что подписание соглашения об открытом небе – это скорее политический шаг (чем экономический), который демонстрирует, что Украина движется в Европу.

В то же время он подтвердил, что соглашение действительно может ускорить процедуру открытия новых авиамаршрутов. Однако, по словам Рудича, приоритетной для перевозчиков будет экономическая целесообразность.

– Возможно, это упростит процедуру открытия каких-то направлений. Но я не думаю, что она была слишком сложной для существующих авиаперевозчиков, которые уже имели доступ к украинскому небу – как украинских так и зарубежных. Экономическая составляющая здесь будет приоритетной. Если это будет экономически нецелесообразно, все равно никто не будет летать из какого-то маленького города Украины, например, в маленький город Норвегии, считает Антон Рудич.

• Для пассажиров

По словам Павла Кравчука, для украинцев подписание соглашения об открытом небе будет означать появление в ближайшей перспективе большего количества дешевых рейсов. Эксперт прогнозирует, что при благоприятном развитии событий это произойдет уже летом 2022 года (если этот процесс не замедлит пандемия коронавируса).

– С точки зрения пассажира, конечного потребителя уже в ближайшей перспективе – в идеале, возможно, уже в следующем году, максимум через два года – думаю, мы увидим увеличение количества дешевых рейсов в разные страны Европы, и особенно в те страны, с которыми у нас не было договоров о двусторонней либерализации авиасообщения. Такой яркий пример – это, пожалуй, Франция, — отметил Кравчук.

Эксперт подчеркнул, что соглашение об открытом небе предусматривает крупные системные изменения, которые, возможно, не дают немедленного очевидного эффекта.

– Но в итоге его интенция такова, что оно сделает нашу отрасль гражданской авиации более конкурентной, безопасной, качественной и для пользователя более дешевой, — добавил Кравчук.

Вместе с тем глава авиационного комитета при ТПП Украины Виталий Портянко, комментируя возможность снижения стоимости авиаперевозок для украинских пассажиров, объяснил: все зависит от спроса и себестоимости.

Портянко отметил, что до пандемии коронавируса перевозки стабильно росли, и рос спрос. Сейчас же существуют факторы, которые не позволяют делать прогнозы о возможности снижения цен на рейсы.

– В каждом бизнесе – чем шире спрос, тем лучше цены. Потому что будут конкурировать все. Все зависит от размера пассажиропотока, который формируется в нашей стране и будет формироваться в нашу страну. Цены никогда не будут ниже себестоимости перевозки, — подчеркнул эксперт.