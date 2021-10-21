Участь США у переговорах у Мінському або нормандському форматах з врегулювання ситуації на Донбасі активно обговорюється.

Про це в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV повідомила надзвичайний та повноважний посол України в США Оксана Маркарова.

– Наша відповідь щодо цього дуже проста і прямолінійна. Ми дуже хотіли би залучення Сполучених Штатів як активного учасника до переговорів у будь-яких форматах. Ми це активно обговорюємо. Оскільки питання відновлення територіальної цілісності і питання повернення наших територій є ключовим. Тому ми хотіли би вітати ті країни, які можуть допомогти нам пришвидшити цей процес, – пояснила вона.

Оксана Маркарова додала, що захист територіальної цілісності нашої держави і протидія російській агресії – це питання не лише захисту України, а й відповідь на запитання, чи працює взагалі міжнародне право, яким знехтувала Росія, коли окупувала українські території.

Вона запевнила, що Україна вітатиме будь-яку більшу залученість США до майданчиків з врегулювання ситуації на Донбасі.

Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що США необхідно долучити до участі в мирних переговорах щодо Донбасу найближчим часом – як у Мінському форматі, так і в нормандському.

На його думку, такий сценарій можливий, оскільки Сполучені Штати мають для цього законні підстави.

Зі свого боку заступник держсекретаря Вікторія Нуланд повідомила, що США хочуть розпочати консультації з Україною щодо того, як вона бачить Мінські угоди і у який спосіб планує рухатися до їхнього виконання.

За її словами, після цього можна буде визначити, чи є підстави для того, щоб до цього процесу долучилася Америка.