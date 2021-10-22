Народный депутат от депутатского объединения Справедливость Александра Устинова травмировалась в Верховной Раде. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Народный депутат опубликовала фото с травмой головы, отметив, что утро в Верховной Раде начался неожиданно.

Ее коллега Ольша Стефанишина сообщила, что Александра Устинова травмировалась из-за того, что ей на голову в Верховной Раде упал дверной засов.

— Утро начинается не с кофе. А со скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов. Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле, — написала Стефанишина в Facebook.

Александра Устинова и Ольга Стефанишина пришли в парламент с партией Голос, позже входили в состав одноименной фракции.

Но 16 июня десять депутатов из партии Голос заявили о создании отдельного объединения Справедливость. Среди них Александра Устинова, Ольга Стефанишина, Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин и Ярослав Юрчишин.

Фото: Ольга Стефанишина