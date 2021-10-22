Народний депутат від депутатського об’єднання Справедливість Олександра Устінова травмувалася у Верховній Раді. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Народний депутат опублікувала фото з травмою голови, зазначивши, що ранок у Верховній Раді розпочався неочікувано.

Її колега Ольша Стефанишина повідомила, що Олександра Устінова травмувалася через те, що їй на голову у Верховній Раді впав дверний засув.

– Ранок починається не з кави. А з швидкої допомоги. Олександрі Устіновій на голову в Верховній Раді впав дверний засов. Не хвилюйтеся, я з нею, все на контролі, – написала Стефанишина у Facebook.

Олександра Устінова і Ольга Стефанишина прийшли у парламент з партією Голос, пізніше входили до складу однойменної фракції.

Але 16 червня десять депутатів із партії Голос заявили про створення окремого об’єднання Справедливість. Серед них Олександра Устінова, Ольга Стефанишина, Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін і Ярослав Юрчишин.

Фото: Ольга Стефанишина