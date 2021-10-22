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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

СНБО запретил отключать газ бытовым потребителям — Данилов

Олексій Данілов

Кабмину поручено в трехдневный срок принять меры по установлению механизма бесперебойных, без права отключения, поставок газа бытовым и другим потребителям до конца отопительного сезона.

Об этом заявил на брифинге по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он также обратил внимание на ситуацию, которая сложилась с поставками газа в Европу.

— Мы сегодня заслушали представителей ГТС, Нафтогаза, и протокольным решением приняли решение по определению специальных условий транспортирования дополнительных объемов природного газа в страны ЕС в объеме не менее 55 млрд кубометров в год, — сообщил Данилов.

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