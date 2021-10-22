СНБО запретил отключать газ бытовым потребителям — Данилов

Кабмину поручено в трехдневный срок принять меры по установлению механизма бесперебойных, без права отключения, поставок газа бытовым и другим потребителям до конца отопительного сезона.
Об этом заявил на брифинге по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.
Он также обратил внимание на ситуацию, которая сложилась с поставками газа в Европу.
— Мы сегодня заслушали представителей ГТС, Нафтогаза, и протокольным решением приняли решение по определению специальных условий транспортирования дополнительных объемов природного газа в страны ЕС в объеме не менее 55 млрд кубометров в год, — сообщил Данилов.