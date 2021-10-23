Интеграция Украины с европейским пространством является естественной исторической траекторией.

Об этом в интервью директору Польского института международных отношений Славомиру Дембскому сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

– Украина является частью Центральной Европы. В 1654 году значительная часть нашей истории, интересов, политических, культурных и экономических связей закрепляла нас в Центральной Европе, граничащая со Скандинавией на севере и Византией на юге, а потом с Османской империей, – отметил глава МИД.

Напомнил министр и о том, что частью истории Украины есть Люблинская уния (1569 года), битвы под Оршей (1514 года), Хотином (1621 года) и Веной (1683 года).

– В Киеве похоронен великий литовский полководец и гетман Константин Острожский и польский король Михал Корибут, ведь они оба происходили из русинских (украинских) княжеских родов, – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Эти и многие другие факты, убежден министр иностранных дел, доказывают, что украинская идентичность является центральноевропейской.

Прокомментировал Дмитрий Кулеба и один из последних опросов, по результатам которого 65% украинцев на Востоке Украины и 56% на Юге согласились с высказываниями президента РФ Владимира Путина о том, что украинцы и русские – это “один народ”.

Министр просит не забывать, что в социологических исследованиях часто ответы зависят от того, как формулируется вопрос.

Поэтому у респондентов бывают сложности с пониманием сути вопроса, а тот, кто затем анализирует ответы, имеет пространство для различных толкований.

– Украина и Россия были частью одной империи на протяжении многих десятилетий, поэтому, конечно, некоторые общие культурные элементы есть. Однако Украина и Россия – это не только политически две разные страны. Мы две разные нации, которые придерживаются принципиально разных траекторий развития. Принудительная ассимиляция, которую предлагает “русский мир”, украинцев не интересует, – заверил глава МИД.

Дмитрий Кулеба добавляет: за годы российской и советской оккупации Украина очень хорошо чувствовала “любовь к “русскому миру”, теряя миллионы украинцев, которые голодали и были замучены в царских и советских тюрьмах.

Поэтому, утверждает министр, Украина будет продолжать идти своим путем как европейская страна и часть западного мира.

Источник: PISM