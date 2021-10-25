КСУ закрыл производство по конституционному представлению народных депутатов о люстрации в отношении руководителей вузов.

Об этом сообщила представительница Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгыря.

45 депутатов Верховной Рады обратились в суд с представлением еще 29 мая 2018 года.

Они пытались оспорить предписание к закону О высшем образовании, согласно которому не может быть избрано, назначено (в частности исполняющим обязанности) на должность руководителя учреждения высшего образования лицо, подпадающее под действие закона Об очищении власти (так называемый закон о люстрации).

По их убеждению, это предписание не соответствует верховенству права.

За это время Конституционный Суд провел по меньшей мере 12 заседаний по делу.

Через три года суд выяснил, что в конституционном представлении отсутствует надлежащее юридическое обоснование неконституционности оспариваемой нормы закона, которое потребовало бы исследования Судом.

Это и стало основанием для закрытия производства по делу, говорится в постановлении от 21 октября.

Согласно документу, любая дополнительная мотивация по сути дела в ней отсутствует.

– Конституционный Суд, закрыв производство, не определил, соответствует норма закона Конституции Украины или нет. Таким образом суд после трех лет рассмотрения фактически самоустранился от рассмотрения дела по существу, не предоставив оценки норме закона, – поясняет Ольга Совгиря.

Согласно постановлению КСУ, норма закона О высшем образовании, которой предусмотрено, что не может быть избрана, назначена в частности исполняющим обязанности) на должность руководителя учреждения высшего образования лицо, подпадающее под действие закона Об очищении власти, осталась действующей.

Источник: Ольга Совгыря