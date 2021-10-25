КСУ закрив провадження за конституційним поданням народних депутатів про люстрацію щодо керівників вишів.

Про це повідомила представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря.

45 депутатів Верховної Ради звернулись до суду із поданням ще 29 травня 2018 року.

Вони намагались оскаржити припис до закону Про вищу освіту, згідно з яким не може бути обрана, призначена (зокрема виконувачем обов’язків) на посаду керівника закладу вищої освіти особа, яка підпадає під дію Закону Про очищення влади (так званий закон про люстрацію).

На їхнє переконання, цей припис не відповідає верховенству права.

За цей час Конституційний Суд провів щонайменше 12 засідань у справі.

Через три роки суд з’ясував, що в конституційному поданні відсутнє належне юридичне обґрунтування неконституційності оскаржуваної норми закону, яке потребувало б дослідження Судом.

Це й стало підставою для закриття провадження в справі, йдеться в ухвалі від 21 жовтня.

Згідно з документом, будь-яка додаткова мотивація щодо суті справи в ній відсутня.

– Конституційний Суд, закривши провадження, не визначив, відповідає норма закону Конституції України чи ні. Таким чином суд після трьох років розгляду фактично самоусунувся від розгляду справи по суті, не надавши оцінки нормі закону, – пояснює Ольга Совгиря.

Згідно з ухвалою КСУ норма закону Про вищу освіту, якою передбачено, що не може бути обрана, призначена зокрема виконувачем обов’язків) на посаду керівника закладу вищої освіти особа, яка підпадає під дію Закону Про очищення влади, залишилася чинною.

Джерело: Ольга Совгиря