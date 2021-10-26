Будут ассиметричные ответные шаги: Кулеба о риске прекращения транзита газа из РФ

Если Россия перекроет поставки газа в Украину для его транзита в Европу, то ей следует быть готовой к ассиметричным ответным шагам.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. На случай, если Кремль решит это сделать и разрушит остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов, — написал он в Twitter.

На днях президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предложила России скидку на доставку природного газа в Европу, чтобы увеличить поставки и облегчить энергетический кризис в регионе.

Скидка распространяется на объемы природного газа более чем на 40 млрд куб. м в сутки, которые Украина уже транспортирует в Европу из России. По словам Зеленского, свободная мощность доступна как европейским транзитным странам, так и Газпрому.

Из-за ограниченных российских поставок газа и низкого уровня его запасов в Европе цены на голубое топливо на спотовом рынке достигли рекордно высоких показателей.

После этого президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова увеличить поставки газа в Европейский Союз через Северный поток-2 сразу после получения разрешения от регуляторов.

Со своей стороны Дмитрий Кулеба такое заявление назвал шантажом и использованием газа как оружия.