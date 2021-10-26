Будуть асиметричні кроки у відповідь: Кулеба про ризик припинення транзиту газу з РФ

Якщо Росія перекриє постачання газу в Україну для його транзиту в Європу, то їй варто бути готовою до асиметричних кроків у відповідь.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Росія поки не перекривала постачання газу в Україну. На випадок, якщо Кремль вирішить це зробити та зруйнувати залишки репутації як постачальника енергоносіїв в Європу, ми маємо низку асиметричних кроків у відповідь, – написав він у Twitter.

Росія поки не перекривала постачання газу в Україну. На випадок, якщо Кремль вирішить це зробити та зруйнувати залишки репутації як постачальника енергоносіїв в Європу, ми маємо низку асиметричних кроків у відповідь. https://t.co/l7HXfynDhB — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 26, 2021

Днями президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна запропонувала Росії знижку на доставку природного газу до Європи, щоб збільшити постачання та полегшити енергетичну кризу в регіоні.

Знижка поширюється на обсяги природного газу понад 40 млрд куб. м на добу, які Україна вже транспортує до Європи з Росії. За словами Зеленського, вільна потужність доступна як європейським транзитним країнам, так і Газпрому.

Через обмежені російські поставки газу та низький рівень його запасів в Європі ціни на блакитне паливо на спотовому ринку досягли рекордно високих показників.

Після цього президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна готова збільшити постачання газу до Європейського Союзу через Північний потік-2 одразу після того, як вона отримає дозволи від регуляторів.

Зі свого боку Дмитро Кулеба таку заяву назвав шантажем і вискористанням газу як зброї.