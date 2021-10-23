Украина предлагает России скидку на поставки газа для ослабления кризиса — Зеленский

По словам президента Владимира Зеленского, Украина предложила России скидку на доставку природного газа в Европу, чтобы увеличить поставки и облегчить энергетический кризис в регионе.

Скидка распространяется на объемы природного газа более 40 млрд кубометров в сутки, которые Украина уже транспортирует в Европу из России, сказал Зеленский.

По его словам, свободная мощность доступна как европейским транзитным странам, так и Газпрому.

В Газпроме от комментариев отказались.

— Украина предлагает эту дополнительную мощность всем потенциальным транзитным странам. Мы хотели бы видеть европейские компании клиентами, но дополнительные мощности доступны и для Газпрома. И со скидкой по сравнению с действующим тарифом на транзит я могу предположить, что эта скидка составит 50%, — сообщил Зеленский.

Ограниченные российские поставки и низкий уровень запасов заставили Европу накануне зимы чувствовать сжатие поставок газа, а цены на спотовом рынке достигли рекордно высоких показателей.

Президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова увеличить поставки в Европейский Союз через Северный поток-2 сразу после того, как РФ получит одобрение регуляторов.

Зеленский отметил, что Украина обсуждает предложение по поставкам газа с Берлином и Брюсселем.

— Мы ожидаем, что они в ближайшее время предпримут шаги на практических переговорах по этому вопросу, который, безусловно, важен для всей Европы, — сказал он.

Президент добавил, что Украина со своей стороны гарантирует транзит, а также особые антикризисные условия для транзита сверх объемов, предусмотренных по контракту.

— Позвольте объяснить: я уверен, что если мы не сделаем этого прямо сейчас, потери Европы этой зимой будут огромными. Только быстрые скоординированные действия могут остановить кризис, — сказал президент.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал шантажом заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ готова начать поставки газа через Северный поток-2 на следующий день после получения разрешения от немецкого регулятора.

Поэтому Украина ждет четкой позиции Германии относительно того, что РФ использует газ как оружие.

18 октября Украина подала заявку на участие в сертификации оператора Северного потока-2. Если немецкий регулятор ее примет, то это обяжет формально учитывать позицию Украины.