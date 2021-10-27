Стефанишина предложила НАТО подготовить дайджест реформ в Украине

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина предлагает НАТО создать дайджест реформ в Украине.

Такое мнение она озвучила в ходе встречи с вице-президентом Парламентской ассамблеи Альянса Аттилой Местерхази. По словам Ольги Стефанишиной, дайджест можно было бы представить на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО 2022 года, которая состоится в Киеве.

– Такая беспристрастная информация поможет парламентариям лучше ориентироваться в текущих реформах в Украине, чтобы вместе работать над дальнейшим воплощением евроатлантических стремлений страны, – объяснила Стефанишина.

Со своей стороны Аттила Местерхази отметил, что Парламентская ассамблея НАТО заинтересована в получении информации о событиях в Украине.

Кроме того, стороны обсудили подготовку весенней сессии ПА НАТО в Украине, а также реализацию евроатлантических реформ.

Ранее Ольга Стефанишина уже говорила о том, что Украина требует от НАТО ясности относительно будущего членства. Она напомнила, что в 2021 году все страны-члены союза подтвердили, что наша страна будет членом Альянса.

Со своей стороны, Украина работает над государственной программой перехода на стандарты НАТО и использует огромный потенциал программ расширенных возможностей.