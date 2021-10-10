Украинская власть ожидает от Североатлантического альянса ясности относительно перспектив будущего членства Украины.

Об этом рассказала в интервью Радио Свобода вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Она выразила уверенность, что в будущем Украина точно станет членом НАТО. По словам вице-премьера, относительно этого были проведены переговоры со странами-членами Альянса, и этот диалог не был легким.

– Не всегда наши самые большие друзья проявлялись как настоящие друзья, уже когда речь идет о конкретных вещах… Мы требуем стратегической ясности от НАТО. В 2021 году все страны-члены Альянса подтвердили, что Украина будет членом НАТО. Мы приняли специальное решение СНБО, работаем над государственной программой перехода на стандарты НАТО. Мы уже используем огромный потенциал программ расширенных возможностей. И, что самое важное, мы работаем с каждой столицей НАТО, — отметила Стефанишина.

В то же время она подчеркнула, что ситуация с будущим членством Украины в Альянсе является сложной, а решение лежит только в политической плоскости.

– Поэтому наиболее приоритетной задачей для нас является формирование консенсуса по поддержанию членства. И мы в принципе неплохо движемся в этом направлении, — заверила Стефанишина.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия присоединятся к Альянсу, однако это не произойдет завтра. По его словам, странам нужно продолжать реформы, бороться с коррупцией и строить институты в сфере безопасности и обороны.

Ранее Столтенберг уже уверял, что Украина является страной-претендентом на членство в НАТО. Однако, по его словам, для вступления в Альянс необходимы большие успехи в борьбе с коррупцией.

В июне в Брюсселе состоялся саммит НАТО. По его итогам лидеры стран-членов Альянса опубликовали заявление, в котором поддержали решение о том, что Украина станет членом НАТО, призвали продолжать реформы и борьбу с коррупцией.