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Вікторія Гірко |

Стефанішина запропонувала НАТО підготувати дайджест реформ в Україні

Ольга Стефанішина

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина пропонує НАТО створити дайджест реформ в Україні.

Таку думку вона озвучила під час зустрічі з віце-президентом Парламентської асамблеї Альянсу Аттілою Местерхазі. За словами Ольги Стефанішиної, дайджест можна було б представити під час весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО 2022 року, що відбудеться в Києві.

– Така неупереджена інформація допоможе парламентарям краще орієнтуватись у поточних реформах в Україні, щоб разом працювати над подальшим втіленням євроатлантичних прагнень країни, – пояснила Стефанішина.

Зі свого боку Аттіла Местерхазі зазначив, що Парламентська асамблея НАТО зацікавлена в отриманні інформації про події в Україні.

Крім того, сторони обговорили підготовку весняної сесії ПА НАТО в Україні, а також реалізацію євроатлантичних реформ.

Раніше Ольга Стефанішина вже говорила про те, що Україна вимагає від НАТО ясності щодо майбутнього членства. Вона нагадала, що у 2021 році всі країни-члени союзу підтвердили, що наша країна буде членом Альянсу.

Зі свого боку Україна працює над державною програмою переходу на стандарти НАТО і використовує величезний потенціал програм розширених можливостей.

Фото: Урядовий портал

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