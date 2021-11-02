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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Непримененные санкции к ПП-2 поставили Россию в статус хулигана – Зеркаль

Лана Зеркаль

Президенту РФ Владимиру Путину и российскому газовому монополисту Газпрому безразлично, какая ситуация с газом сложится на европейском рынке.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщила заместитель министра иностранных дел Украины 2014-2019 годов Елена Зеркаль.

По ее словам, Россия, сокращая транзит газа через Украину, фактически манипулирует Украиной и Европой в целом в противостоянии с США.

Все эти манипуляции, считает Елена Зеркаль, начались еще после встречи президентов США и РФ.

– Фактически Путин воспользовался нежеланием Джо Байдена портить отношения с Германией, с Европой, и желанием выстроить новую эру отношений с Российской Федерацией.

То, что не были применены санкции к Северному потоку-2, фактически поставили Россию в статус хулигана, который ведет себя, как ему заблагорассудится. Сейчас вопрос заключается в том, как ответить хулигану, – считает бывшая заместитель министра иностранных дел Украины.

По ее убеждению, Владимира Путина не стоит бояться, а следует показать ему силу.

1 ноября гендиректор Оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) Сергей Макогон заявил, что транзит газа из России через Украину в Европейский Союз сократился до 57 млн куб. м в сутки.

Тогда как Газпром платит за транзитную мощность 109 млн куб. об.

По его прогнозу, при таких объемах транспортировки газовый монополист не доставит в ЕС до конца мая около 5 млрд куб. м газа.

Фото: УНИАН

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