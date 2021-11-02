Президенту РФ Володимиру Путіну та російському газовому монополісту Газпрому байдуже, яка ситуація з газом складеться на європейському ринку.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомила заступниця міністра закордонних справ України 2014-2019 років Олена Зеркаль.

За її словами, Росія, скорочуючи транзит газу через Україну, фактично маніпулює Україною та Європою загалом у протистоянні із США.

Усі ці маніпуляції, вважає Олена Зеркаль, почалися ще після зустрічі президентів США та РФ.

– Фактично Путін скористався небажанням Джо Байдена псувати відносини з Німеччиною, з Європою, і бажанням вибудувати нову еру відносин з Російською Федерацією. Те, що не були застосовані санкції до Північного потоку-2, фактично поставили Росію в статус хулігана, який поводить себе, як йому заманеться. Зараз питання полягає в тому, як відповісти хулігану, – вважає колишня заступниця міністра закордонних справ України.

На її переконання, Володимира Путіна не варто боятися, а слід показати йому силу.

1 листопада гендиректор Оператора української газотранспортної системи (ГТС) Сергій Макогон заявив, що транзит газу з Росії через Україну до Європейського Союзу скоротився до 57 млн куб. м на добу.

Тоді як Газпром сплачує за транзитну потужність 109 млн куб. м.

За його прогнозом, за таких обсягів транспортування газовий монополіст не доставить до ЄС до кінця травня близько 5 млрд куб. м газу.