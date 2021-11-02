Народные депутаты 279 голосами поддержали постановление №6154, которым ограничивается доступ к помещениям Верховной Рады на период жестокого карантина.

Чтобы зайти в парламент, необходимо предоставить:

документ, подтверждающий получение вакцинации от коронавируса одной или несколькими дозами вакцин;

международный Covid-сертификат, подтверждающий вакцинацию одной или двумя дозами;

отрицательный ПЦР-тест на Covid-19, проведенный не более чем за 72 часа до предъявления документа или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 48 часов;

или же справки о том, что человек переболел не более шести месяцев назад.

Эти требования касаются народных депутатов, работников Аппарата Верховной Рады, помощников-консультантов и других посетителей, а также представителям СМИ.