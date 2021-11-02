В ближайшие недели в Украине ожидается стабилизация ситуации с коронавирусом, поскольку начали давать эффект ограничения красной зоны карантина, которая введена уже в 15 областях и Киеве.

О ситуации с коронавирусом в Украине проинформировал сегодня на брифинге во время рабочей поездки в Запорожскую область премьер-министр Денис Шмыгаль.

– В прошлую и эту неделю мы все видим антирекорды. Мы убеждены, что на этой и на следующей неделе будет стабилизация ситуации, потому что введено 15 красных зон в 15 областях. И они приносят свой результат. Конечно, увеличивается и уровень вакцинации, но также работают карантинные ограничения, – подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства также напомнил о необходимости вакцинации от Covid-19. Он призвал местные власти в областях выполнять поставленные задачи по вакцинированию населения и создавать для этого необходимую инфраструктуру.

– Мы абсолютно убедительно ожидаем стабилизации и в дальнейшем улучшения ситуации с заболеваемостью. Но без вакцинации мы понимаем, что пандемию одолеть невозможно, – заявил Шмыгаль.

По данным премьера, около 95% людей, заболевших коронавирусом, были невакцинированы. Среди пациентов в реанимациях – менее 1% вакцинированных.

– То есть Covid-19 превратился в пандемию невакцинированных. Вакцинированные люди болеют крайне редко и если болеют, то в легкой форме, — добавил Шмыгаль.

Сейчас в красную зону карантина входят: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская области и г. Киев.

Как рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин, в Министерстве здравоохранения ожидают спада заболеваемости коронавирусом ближе к концу ноября.

За прошедшие же сутки Covid-19 был подтвержден у 19 455 человек (из них 1 263 ребенка и 339 медработников). От осложнений, вызванных Covid-19, за последние 24 часа скончались 700 человек.