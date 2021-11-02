Депутатам обмежили доступ до Ради на період карантину: чотири умови

Народні депутати 279 голосами підтримали постанову №6154, якою обмежується доступ до приміщень Верховної Ради на період жорсткого карантину.

Щоб зайти до парламенту, необхідно надати:

документ, що підтверджує отримання вакцинації від коронавірусу однією чи кількома дозами вакцин;

міжнародний Covid-сертифікат, що підтверджує вакцинацію однією чи двома дозами;

негативний ПЛР- тест на Covid-19, що проведено не більш як за 72 години до пред’явлення документа або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, що проведено не більш як за 48 годин;

або ж довідки про те, що людина перехворіла не більше шість місяців тому.

Ці вимоги стосуються народних депутатів, працівників Апарату Верховної Ради, помічників-консультантів та інших відвідувачів, а також представників ЗМІ.