Депутатам обмежили доступ до Ради на період карантину: чотири умови

Народні депутати 279 голосами підтримали постанову №6154, якою обмежується доступ до приміщень Верховної Ради на період жорсткого карантину.
Щоб зайти до парламенту, необхідно надати:
- документ, що підтверджує отримання вакцинації від коронавірусу однією чи кількома дозами вакцин;
- міжнародний Covid-сертифікат, що підтверджує вакцинацію однією чи двома дозами;
- негативний ПЛР- тест на Covid-19, що проведено не більш як за 72 години до пред’явлення документа або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, що проведено не більш як за 48 годин;
- або ж довідки про те, що людина перехворіла не більше шість місяців тому.
Ці вимоги стосуються народних депутатів, працівників Апарату Верховної Ради, помічників-консультантів та інших відвідувачів, а також представників ЗМІ.