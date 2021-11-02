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Валентина Летяк |

Депутатам обмежили доступ до Ради на період карантину: чотири умови

Верховна Рада, депутати, парламент

Народні депутати 279 голосами підтримали постанову №6154, якою обмежується доступ до приміщень Верховної Ради на період жорсткого карантину.

Щоб зайти до парламенту, необхідно надати:  

  • документ, що підтверджує отримання вакцинації від коронавірусу однією чи кількома дозами вакцин;
  • міжнародний Covid-сертифікат, що підтверджує вакцинацію однією чи двома дозами;
  • негативний ПЛР- тест на Covid-19, що проведено не більш як за 72 години до пред’явлення документа або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, що проведено не більш як за 48 годин;
  • або ж довідки про те, що людина перехворіла не більше шість місяців тому.

Ці вимоги стосуються народних депутатів, працівників Апарату Верховної Ради, помічників-консультантів та інших відвідувачів, а також представників ЗМІ.

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Фото: УНІАН

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