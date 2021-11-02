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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Обговорили ситуацію на Донбасі: Зеленський зустрівся з генсеком НАТО у Глазго

Зеленський і Столтенберг

Президент України Володимир Зеленський під час кліматичного саміту ООН у Глазго (Шотландія) зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Глава держави обговорив з очільником НАТО ситуацію на Донбасі.

На полях Конференції ООН зі зміни клімату обговорили з Єнсом Столтенбергом розвиток безпекової ситуації на Донбасі. Для України дуже важлива підтримка НАТО в контексті тих викликів, які постали перед нашою країною.

Доповнюється…

 

 

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