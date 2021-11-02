Верховная Рада сделала первый шаг к реализации упрощенной процедуры получения гражданства Украины россиянами, которые на родине подвергаются репрессиям, а также иностранцами, участвовавшими в защите нашей страны от агрессии со стороны РФ.

Народные депутаты 302 голосами на внеочередном заседании парламента поддержали соответствующий законопроект №5630 в первом чтении. Он предусматривает внесение изменений в закон О гражданстве Украины.

Документ направлен на реализацию указа президента от 13 августа 2019 года №594 Вопросы упрощения приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, принимавшими участие (участвующими) в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям из-за политических убеждений.

Принятие закона во втором чтении позволит таким иностранцам не подавать декларацию об отказе от первого гражданства вместе с заявлением о получении гражданства Украины.

Ослабления коснутся также граждан, имеющих заслуги перед Украиной.

Кабмин на заседании 2 июня согласовал законопроект об упрощенном получении гражданства Украины россиянами, которые дома подвергаются политическим репрессиям, и иностранцами, участвующими в защите Украины от российской агрессии.