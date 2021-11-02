Верховна Рада зробила перший крок до реалізації спрощеної процедури набуття громадянства України росіянами, які на батьківщині піддаються репресіям, а також іноземцями, які брали участь у захисті нашої країни від агресії з боку РФ.

Народні депутати 302 голосами на позачергогому засіданні парламенту підтримали відповідний законопроект №5630 у першому читання. Він передбачає внесення змін до закону Про громадянство України.

Документ направлений на реалізацію указу президента від 13 серпня 2019 року №594 Питання спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання.

Ухвалення закону в другому читанні дозволить таким іноземцям не подавати декларацію про відмову від першого громадянства разом із заявою про отримання громадянства України.

Послаблення торкнуться також громадян, які мають заслуги перед Україною.

Кабмін на засіданні 2 червня погодив законопроект щодо спрощеного отримання громадянства України росіянами, які вдома піддаються політичним репресіям, та іноземцями, які беруть участь у захисті України від російської агресії.