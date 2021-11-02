Очень высокий: Забродский оценил возможность нападения РФ с неба

Если Россия и нападет на Украину, то сделает это из воздуха, заявил в эфире Свободы слова на ICTV генерал-лейтенант, нардеп от Евросолидарности Михаил Забродский, комментируя перемещение российских войск у границ Украины.

По его словам, нужно отходить от модели, что для начала активной агрессии нужно сначала почти демонстративно провести развертывание войск.

– Если мы говорим действительно о реализации замыслов нашего противника, все должны понимать, что если что-то и начнется, то начнется с воздушной фазы. Чтобы ее начать, не нужно возвращать армию в места дислокации. Я веду к тому, что применение воздушных сил не требует длительного развертывания. При проведении всех подготовительных мероприятий – это вопрос нескольких часов, – подчеркнул нардеп.

Забродский убежден, что противник может, например, сегодня принять решение, а утром оан уже начнется, поскольку речь идет о высокой степени готовности военных соединений воздушных сил.

По его мнению, вероятность развития именно такого сценария очень высокая.

– Скажу больше – есть соответствующие стратегические оценки, четко указывающие на то, что, возможно, кроме воздушной фазы, наземной фазы уже и не будет, с учетом соответствующей эффективности, – подытожил Забродский.

В Минобороны опровергли информацию, распространенную в публикации The Washington Post, о наращивании войск РФ у границы Украины.

А перемещения российской техники считают плановыми в рамках мероприятий после завершения учений.