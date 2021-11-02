Занадто високий: Забродський оцінив можливість нападу РФ з неба

Якщо Росія й нападе на Україну, то зробить це з повітря, заявив в ефірі Свободи слова на ICTV генерал-лейтенант, нардеп від Євросолідарності Михайло Забродський, коментуючи переміщення російських військ біля кордонів України.

За його словами, треба відходити від моделі, що для початку активної агресії потрібно спочатку майже демонстративно провести розгортання військ.

– Якщо ми говоримо справді про реалізацію задумів нашого противника, то всі мають розуміти, що якщо щось і розпочнеться, то розпочнеться з повітряної фази. Щоб її розпочати, не потрібно повертати армії до місць дислокації. Я веду до того, що застосування повітряних сил не потребує тривалого розгортання. За умови проведення усіх підготовчих заходів – це питання годин, – наголосив нардеп.

Забродський переконаний, що противник може, наприклад, сьогодні прийняти рішення, а вранці вона вже розпочнеться, бо йдеться про високий ступінь готовності військових з’єднань повітряних сил.

На його думку, ймовірність розвитку саме такого сценарію дуже високий.

– Скажу більше – є відповідні стратегічні оцінки, які чітко вказують на те, що, можливо, крім повітряної фази, наземної фази вже й не буде, з врахуванням відповідної ефективності, – підсумував Забродський.

У Міноборони спростували інформацію, поширену в публікацї The Washington Post, про нарощування військ РФ біля кордону України.

А переміщення російської техніки вважають плановими у межах заходів після завершення навчань.