Зеленский будет в Раде во время назначения новых членов Кабмина

Президент Владимир Зеленский планирует в четверг, 4 ноября, присутствовать на заседании Верховной Рады, сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

– Завтра ждем президента в 10.00 в Верховной Раде, – написал народный депутат в соцсети.

Очевидно, что глава государства будет в парламенте, потому что в четверг нардепы будут голосовать за назначение Алексея Резникова новым министром обороны. Как известно, глава Минобороны и министр иностранных дел назначаются Верховной Радой по представлению президента.

Завтра Рада также будет голосовать за назначение еще троих членов Кабмина:

Ирины Верещук – вице-премьером – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

Павла Рябикина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

Юлии Свириденко – первым вице-премьером – министром экономики Украины.