Зеленський буде у Раді під час призначення нових членів Кабміну

Президент Володимир Зеленський планує у четвер, 4 листопада, бути присутнім на засіданні Верховної Ради, повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

– Завтра чекаємо на президента о 10.00 у Верховній Раді, – написав народний депутат у соцмережі.

Очевидно, що глава держави буде у парламенті, бо у четвер нардепи голосуватимуть за призначення Олексія Резнікова новим міністром оборони. Як відомо, глава Міноборони та міністр закордонних справ призначаються Верховною Радою за поданням президента.

Завтра Рада також голосуватиме за призначення ще трьох членів Кабміну:

Ірини Верещук – віце-прем’єром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

Павла Рябікіна – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;

Юлії Свириденко – першим віце-прем’єром – міністром економіки України.