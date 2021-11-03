Руслан Стрелец временно будет исполнять обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

О кадровом решении Кабмина сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

До 3 ноября Руслан Стрелец занимал должность заместителя министра по вопросам цифровых трансформаций в этом ведомстве.

Исполнение обязанностей на Руслана Стрельца возложили после того, как 3 ноября Верховная Рада отправила министра Романа Абрамовского в отставку.

3 ноября правительство также уволило главу Государственной экологической инспекции Украины Андрея Малеваного и его заместителя Виктора Канцурака.

Что известно о Руслане Стрельце

Руслан Стрелец имеет четыре диплома по специальностям Международная экономика, Правоведение, Экология и охрана окружающей среды, а также Публичное управление и администрирование.

До того, как занять пост заместителя министра, с 2019 по 2020 год Руслан Стрелец был заместителем директора департамента по вопросам управления отходами, экологической безопасности и перехода к круговой экономике в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины.

С 2007 до 2019 года работал на руководящих должностях в Днепропетровской области.

Источник: Тарас Мельничук

Фото: Руслан Стрелец